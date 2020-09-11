Берлин угрожает "Северному потоку-2" и не хочет делиться информацией о Навальном

В деле Навального появилась женщина. Некая жительница Великобритании сопровождала блогера в поездке по Сибири, а затем внезапно уехала в Германию. Ее фотография появилась в Сети. Какую роль она играла во всей истории, еще предстоит выяснить. Впрочем, Берлин для себя уже, видимо, все выяснил. Истерия и голословные обвинения в адрес Москвы якобы в отравлении Навального не прекращаются. И вот уже немецкие власти в лице главы МИДа не исключают остановки строительства газопровода "Северный поток-2".

Прошло уже больше суток с последнего известия из госпиталя "Шарите" о здоровье Навального: журнал Der Spiegel написал, что он вышел из комы, реагирует на окружающих, быстро идет на поправку. Окружение блогера тут же обвинило немецкое издание в том, что оно преувеличивает темпы выздоровления российского блогера, но ответной реакции на это не последовало. Медики молчат, зато говорят политики. Практически каждое упоминание российского пациента "Шарите" сопровождается еще одним именем собственным — "Северный поток–2".

Накануне министр иностранных дел Германии Маас в ходе ток-шоу на канале ZDF не исключил остановки строительства газопровода в качестве наказания для России:

— Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно их вводить. Иногда приходится мириться с риском последствий, тем самым говоря, что мы не хотим жить в мире без правил.

Судя по текущему состоянию российско-германского диалога, основное правило в мире Мааса — не отвечать на вопросы. Главный из них — каковы результаты токсикологической экспертизы, проведенной химиками бундесвера, по результатам которой был сделан вывод о том, что блогер поражен "боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Немецкое политическое поле оказалось расколото на тех, кто поверил в это безоговорочно и тех, кто сомневается. К числу первых относятся политики, которые всегда были против "Северного Потока-2" — немецкие "Зеленые", а также некоторые члены партии Меркель, строящие из себя внутреннюю оппозицию канцлеру в расчете на продвижение после ее ухода.

Информационная атака на "Северный поток–2" началась с середины прошлой недели, когда канцлер объявила о том, что Навальный отравлен. За прошедшие дни выяснилось, что на стороне защитников газопровода масса тяжелой артиллерии — главы парламентских комитетов, дипломаты, премьер-министры федеральных земель, сообщества немецких предпринимателей.

"Если вы заблокируете этот проект, вы сами выстрелите себе в ногу. "Северный поток-2" затрагивает интересы Германии, Австрии, западных компаний", — заявил председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"У нас уже 50 лет продолжается абсолютно доверительное сотрудничество с Россией в сфере энергетики. И даже в самые тяжелые политические времена, которые вероятно были еще тяжелее во времена Холодной войны, нам удавалось сохранить их", — отметил управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Отказ от завершения проекта повлечет за собой миллиардные иски от инвесторов к федеральному правительству, которое может взять эти деньги только в одном месте — из кармана налогоплательщиков. Не лучше ли разобраться? Телевизионная дискуссия, в которой накануне участвовал господин Маас, усилиями левого политика и профессионального адвоката Грегора Гизи не стала для министра легкой прогулкой. Вот что заявил юрист:

— Я хочу, чтобы было проведено расследование. Один из разработчиков "Новичка" находится в США. Известно, что у многих спецслужб есть этот яд. Разумеется, и у российских тоже. Но если Путин это сделал, то зачем он отправил Навального в Германию? Чтобы мы тут все это установили? У преступления должна быть логика.

Логика пока хромает на обе ноги. В ответ на предложение известного российского доктора Леонида Рошаля провести совместный консилиум немецкая врачебная палата заявила, что повторное обследование пациента возможно только с разрешения его супруги Юлии. Она разрешения не дала, а то, что речь шла об обмене и сравнении имеющихся данных, никого в Германии не заинтересовало. По сообщениям федерального правительства, материалы по Навальному переданы в Организацию по запрещению химического оружия. Там действительно получили уведомление о том, что Навальный отравлен. Ничего, что могли бы перепроверить следователи и эксперты, в ОЗХО не поступало.

"Мы навели справки. За исключением короткого письма, датированного 3 сентября, о том, что против Навального было применено боевое отравляющее вещество, никакой другой информации в ОЗХО от немцев не поступало. Это еще одна странная вещь. Много странностей во всем этом", — рассказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

На страницах немецких газет тем временем множатся версии, появляются и исчезают улики, вещественные доказательства. Отравленные трусы больше не актуальны, зато возникла загадочная бутылка, из которой блогер пил уже после отравления, и которую кто-то спрятал от омских врачей, перевез в Германию и заботливо передал в руки немецких химиков. Die Zeit возвращает своих читателей к первоначальной гипотезе о том, что яд был либо непосредственно в чае, купленном в томском аэропорту, либо на кромке стаканчика.

Источник газеты утверждает, что это был не тот "Новичок", который использовался против Скрипалей в Солсбери, а модернизированная, более смертоносная версия боевого отравляющего вещества, причем замедленного действия. Авторов не смущает тот факт, что боевые яды разрабатываются для того, чтобы мгновенно нейтрализовать противника.

Вне поля зрения также остаются спутники Навального, сопровождавшие его в поездке по Сибири, те, что приносили ему чай и воду. В рамках доследственной проверки МВД России опросило всех за исключением некой Марины Певчих. Предположительно ее фотография появилась в Сети. Эта жительница Лондона быстро покинула Россию переместившись, по некоторым данным, в Германию, на что обратил внимание Серей Лавров:

"Надеюсь, что эти нелепые действия будут прекращены, и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с Россией. Тем более от нас требуют расследования, а оказывается, что все те, кто сопровождал Навального, потихонечку тоже в Германию перебираются. Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли. Поэтому в интересах наших германских коллег все-таки свое реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их пока абсолютно голословные обвинения".

Запрос Москвы об отправке в Германию следственной группы из России пока без ответа. Зато прокуратура Берлина сообщила, что результаты обследования Навального могут быть переданы России только с его собственного разрешения. Перспектива спокойного совместного изучения этой драматичной истории пока не просматривается.