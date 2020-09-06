История с Навальным: факты и домыслы

О мистическом отравлении блогера Навального уже нагородили в Европе и Америке столько, что хочется встать на твердую почву фактов. Российские медики в Омске никаких ядов в крови, моче и на коже Навального не обнаружили. Взятый биоматериал хранится, и возможны повторные анализы. Аппаратура для анализов используется та же, что и везде в самых лучших клиниках мира.

Диагноз, поставленный блогеру в Омске, – резкое увеличение сахара в крови в результате острого нарушения обмена веществ. Причину предстоит выяснить, но ядов в организме Навального на момент госпитализации в Омске не было. Факт.

Вот сколь четко ситуацию оценивает доктор медицинских наук, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев: "Отсутствие токсикологической ситуации. Со слов сопровождающих пациента коллег, у него не было контактов ни с кем ни в аэропорту, ни до приезда в аэропорт. Второй момент – это отсутствие ядов в крови и в моче. В первые 8 часов момента пребывания пациента в стационаре проведено химико-токсикологическое исследование в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов, включая такие сильные яды, как фосфорорганические соединения, выявлено ни в крови, ни в моче не было. Третий момент – нарушение метаболического статуса пациента. В первые 4 часа пребывания в стационаре мы выявили высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы мочи, высокий уровень амилазы сыворотки крови и наличие молочной кислоты в крови, что, в общем-то говоря, свидетельствует об избыточном ее образовании вследствие тяжелого метаболического нарушения. И последнее: клиническая картина не соответствовала отравлению фосфорорганическими соединениями, а укладывалась действительно в тяжелый метаболический синдром, где манифестировали явления гипергликемии, то есть повышенного уровня сахара в крови. Мнение немецких врачей и российских разделяются в этом вопросе, поскольку здесь выходят на первый план тяжелые метаболические нарушения, что нехарактерно для отравлений фосфорорганическими соединениями".

Фосфорорганические соединения. Ровно к ним относится демонизированный "Новичок". То есть технически не было его.

Факт, что первые заявления об отравлении Навального были сделаны его сторонниками и не могли быть основаны хоть на каких-то проверенных данных. Россия повела себя, как сейчас уже ясно, быть может, слишком благородно и в ответ на просьбу жены пациента перевезти его в Германию тут же согласилась, хотя на тот момент действовал юридический запрет на выезд Навального из страны. Выпустили Навального в расчете на возможность международного сотрудничества в расследовании громкой истории. Обманулись. В ответ получили официальное обвинение со стороны канцлера Меркель в отравлении боевым ядом нервно-паралитического действия "Новичок". }

Новичок" – это фосфорорганическое соединение. Первый признак отравления фосфороорганическим соединением, как говорит разработчик "Новичка" Леонид Ринк, – сужение зрачков. У Навального при поступлении в больницу Омска зрачки не были сужены. То есть обвинение ложно. Как не было и других характерных для этого отравляющего вещества симптомов: ни судорог, ни диареи, ни бронхоспазмов, бесконтрольного слюноотделения.

И кто бы что сейчас ни говорил, но реакция на резкое ухудшение здоровья Навального была мгновенной. Пилоты экстренно посадили в Омск самолет. А Омские врачи в открытом письме четко проследили цепь событий: "Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив. Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП №1 Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать".

И факт, заслуживающий большой благодарности – за скорость, решительность профессионализм. В результате пациента удалось привести в транспортабельное состояние, что сделало возможность перелет в Германию по желанию жены. В Берлине пациента из России принимали в официальном статусе "гостя канцлера". Вот, например, как выглядел кортеж Навального на въезде в больницу.

Рассчитывая на сотрудничество с коллегами из клиники "Шарите", главврач омской горбольницы скорой помощи №1 Александр Мураховский письменно обратился к немцам еще 22 августа: "Мы обладаем результатами проведенных пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведенного лечения. Беспокоясь о состоянии здоровья пациента, с согласия родных А. Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента".

Отказались. В результате сейчас вся ответственность за здоровье Навального – на врачах берлинской клиники "Шарите". Казалось бы, немцы, воспользуйтесь предложением о сотрудничестве ради более полной картины и ради успеха лечения. Но нет, есть, видимо, более весомые мотивы, чем здоровье пациента и честные отношения с Россией.

Тем временем образцы биологических жидкостей Навального поступили в московский НИИ имени Склифосовского.

"В лаборатории НИИ скорой помощи имени Склифосовского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. Исследование проводилось на масс-спектрометре фирмы Agilent Technologies, США, который содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ с соответствующей электронной базой Национального института стандартизации США. В исследованных жидкостях фосфорорганических соединений, а также препаратов, ингибирующих холинестеразу, обнаружено не было", – заявил Михаил Поцхверия, руководитель отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Это как раз тот случай, когда врачи сталкиваются с "политическим диагнозом", тем, что выставляется из немедицинских соображений. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа доктор Александр Сабаев настаивает все же на принципах доказательной медицины и, когда слышит о "Новичке", то для него этот яд – просто фосфорорганическое соединение высокой токсичности. Если бы действительно "Новичок" был, то полегли бы в самолете все, а не только Навальный.

"Мы не забываем, что пациент пребывал в самолете, в замкнутом пространстве. Хорошо, могли быть, допустим, не коллеги, а могли быть и пассажиры при такой ситуации отравиться, поскольку такие вещества являются высоко токсичными и в малых дозировках приводят к достаточно фатальным изменениям организма", – подчеркнул Сабаев.

Сейчас Германия шокирует мир якобы обнаружением "Новичка". Но в сохранившихся пробах биоматериалов Навального его определенно нет.

"Вообще фосфорорганические соединения – это был первый токсикант, который мы смотрели. Первая задача была поставлена перед химико-токсикологической службой во всех трех лабораториях – это определение фосфорорганического соединения. Ответ мы получили уже буквально через несколько минут с момента того, как началось химико-токсикологическое исследование. Это первая проба была, диагностика. И фосфоррганические соединения нам не подтвердили. Потом мы исследовали на различные спирты. Следующее исследование были наркотические вещества. И последним исследованием мы проводили исследование на лекарственные препараты разных групп, в том числе снотворных, седативных, нейролептиков, психотропных. То же касается наркотических веществ как растительного происхождения, так и синтетического. То есть сектор исследований химико-токсикологический был очень широкий. Но основная наша задача была – это все-таки исключить тяжелые яды. Это фосфорорганические соединения и так называемые летальные яды спиртов. И их не было", – заявил Сабаев.

Генпрокуратура России, со свое стороны, обратилась в Федеральное ведомство юстиции с официальным запросом о правовой помощи в расследовании истории с Навальным. Как участник Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам мы можем на нее рассчитывать. В ответ нашего посла лишь вызвали в германский МИД, сообщили о позиции правительства и якобы "бесспорных доказательствах отравления Навального "Новичком" лишь на словах, потребовали объяснений. И все. Посол покинул МИД с пустыми руками – без документов о "бесспорных доказательствах".

Послушайте, мы отправили Навального в Германию без ядов в организме. И у нас есть этому бесспорные доказательства, которые Россия готова предъявить, включая биоматериалы пациента. Яды у Навального странным образом обнаружены уже на территории Германии. Вот пусть Германия и дает объяснения, что за яды, когда и как они попали в организм гражданина Российской Федерации, вывезенного в Германию в статусе "гостя канцлера".

Все смахивает на операцию спецслужб, которым отравленный Навальный нужнее неотравленного. Отравленный Навальный в руках американцев – отличная карта. Аргументов и санкций остановить "Северный поток-2" не хватает. Отравленный Навальный, словно джокер из рукава, в расчете на слом союзников.

И неважно, что России Навальный никак не угрожал. Вполне себе стал привычным элементом политического ландшафта. Свою партию собрать так и не смог, движения – тоже. Активная жизнь в Интернете, "сливы" от тех и других. Все как-то вошло в привычное русло. Уж если у кого-то и был мотив сделать из него жертву, так это у Запада. По стилю похоже на англичан или американцев.

Англичане так и не представили никаких доказательств по "Новичку" в деле со Скрипалями. А американцы даже у себя внутри страны идут ради политических целей на фальсификации документов. Так, ровно за день до того, как Навальному стало плохо, бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит признал себя виновным в фальсификации документов против Дональда Трампа. То есть если политически надо, то можно и документы фальсифицировать. Такое – уже норма. Почему бы так же не поступить и в деле с Навальным? Из политической целесообразности. Есть сдерживающие центры? Уже давно нет.

И вообще как вы себе это представляете? Кремль зачем-то отдает приказ отравить Навального, а потом отпускает его живым и нафаршированным "Новичком" в Германию лечиться? Ну, не абсурд?!

Впрочем, если нужно оправдать новые санкции, то лучше истории не придумать. Но в этом случае мы получаем и группу риска, где тот же Ходорковский, Каспаров, Собчак, какая-нибудь Маша Гайдар или Илья Пономарев – любой нигилист может стать жертвой в большой игре против России. Бессовестно.

Но американцы встали на этот путь. Недавно зампред Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен заявил о новом подходе США в противостоянии России и Китаю. Концепция называется All Domain Operations – "Операции во всех сферах", то есть не только в таких привычных, как земля, воздух и вода, но также киберпространство и все другие пространства, которые только можно себе представить. Медиапространство, дипломатическое пространство – сюда же. Главное – без ограничений и в тесной увязке. И все приравнивается к боевым операциям. Главное в такой войне – забыть все, чему учили до сих пор. Наступает новая безжалостная и беспринципная эра. Да, мы ее уже чувствуем.

Для тех, кому нужна и дополнительная информация. Говорит Сергей Потапов – руководитель Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По-военному сухо, зато лишь факты и в терминах: "В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции проведен обширный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал гражданин Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. В рамках данных осмотров изъяты и направлены на экспертизу порядка 500 объектов, возможно, имеющих доказательственные значения, продукты питания и одежда Навального Алексея Анатольевича, изъятый мусор в аэропорту Томска, кафе аэропорта, рестораны и номера гостиницы. Произведены смывы с поверхностей салонов самолета и смывы в кафе аэропорта. Проанализированы данные системы видеонаблюдения и телевизионных досмотровых установок, интраскопов. Всего на сегодняшний день проведены более 40 различных экспертиз – судебно-медицинские, физико-химические и химические, дактилоскопические и сравнительные, биологические, компьютерные. Получен биоматериал Навального, срезы ногтевых пластин, волосяные луковицы, букальные эпителии, смывы из носа, ротовой полости, с ладоней, образцы крови, слюны и другие выделения. Проведены около 40 осмотров мест пребывания гражданина Навального в Томске, Омске и Москве, опрошены лица, находящиеся в местах, через которые проходил маршрут Навального. От них получены около 100 объяснений. 27 августа 2020 года руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России был направлен запрос об указании правовой помощи в компетентные органы Федеративной Республики Германия. К сожалению, правоохранительные органы Германии пока не предоставили никакого ответа. В случае поступления запрашиваемой информации готовы детально проверить эти данные. С учетом появления в СМИ информации об обнаружении военными специалистами Германии в организме Навального следов яда. Сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Отрабатываются дополнительные версии произошедшего. Я повторюсь, без конкретных данных от немецкой стороны нам сложно работать по этой теме. А их нам не предоставляют, несмотря на запросы. Сотрудниками полиции одновременно проверяются версии увлечения гражданина Навального различными диетами, которые на фоне имеющегося у Навального хронического панкреатита вполне могли привести к ухудшению здоровья. Из имеющихся материалов доследственной проверки заключения экспертов следует, что на поверхностях ватного тампона со смывами с ладоней рук Навального, и на срезах ногтевых пластин гражданина Навального наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих ядовитых веществ не выявлено. К настоящему времени все проведенными медицинскими работниками исследования говорят об отсутствии в организме Навального ядовитых и отравляющих веществ. На сегодняшний день факт совершения в отношении гражданина Навального каких-либо противоправных действий материальной и доследственной проверки не подтвержден. Доследственная проверка продолжается".

И заключительная точка. Доктор Рошаль от имени Национальной медицинской палаты России обратился к немецким коллегам с предложением спокойно сесть и обсудить возникшие профессиональные разногласия. Разумно. Это был бы обычный международный консилиум, как это принято во всем мире.

"Судьба Навального волнует многих. И национальная медицинская палата обратилась к Федеральной немецкой врачебной палате, аналогичная организация, одна из старейших в мире, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть на основную причину состояния Навального. Оно до сих пор не ясно. Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжелого состояния, но исследования, которые провели у нас не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то, давайте спокойно вместе соберемся, все специалисты России, токсикологи, специалисты Германии, обсудим, есть или нет. Потому что если окажется, что, действительно, Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить Уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны. И мы надеемся на положительный ответ Немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо", – заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.