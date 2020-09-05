Москва напомнила о западном происхождении "Новичков"

МИД России прокомментировал враждебные по отношению к России заявления по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Речь идет, в частности, о совместном заявлении министров иностранных дел Германии и Франции Хайко Мааса и Жана-Ива Ле Дриана.

Авторы таких заявлений, говорят в МИД РФ, безапелляционно утверждают, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, именуемые на Западе "Новичками", были разработаны в России. Однако, напоминают на Смоленской площади, в течение ряда лет над соединениями из этой обширной группы химических веществ работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. В США же разработчикам технологий боевого применения таких веществ официально выдано более 150 патентов, отмечает МИД.

Накануне главы МИД Германии и Франции призвали Россию как можно скорее прояснить факты и выявить ответственных за произошедшее с Навальным, напоминает "Интерфакс". В заявлении Мааса и Ле Дриана указывалось на "использование боевого нервно-паралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией".

Утром 20 августа 2020 года Навальному, который летел из Томска в Москву, стало плохо – он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционного блогера экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили на лечение в берлинскую клинику Charité. 2 сентября правительство ФРГ, ссылаясь на данные немецких военных врачей, сообщило, что Навальный был отравлен ядом, относящимся к той же группе веществ, что и "Новичок".

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг Навального, отметил ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Москве нечего скрывать в истории с блогером Алексеем Навальным, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул: российские экстренные службы вместе с медиками и экипажем самолета, на котором блогер летел из Томска в Москву, сделали все необходимое, чтобы оказать ему помощь.