Нагнетание истерии нарастает: МИД РФ ответил на "демарш" G7 по Навальному

В министерстве иностранных дел России заявили, что истерия вокруг ситуации с Алексеем Навальным только нарастет.

В ведомстве напомнили, что Москва настойчиво добивается от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах анализов. Однако Германия эти данные до сих пор не предоставила, что не позволяет правоохранительным органам России задействовать необходимые механизмы установления произошедшего.

"Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", – заявили на Смоленской площади.

Также там напомнили, что российские медики предлагали наладить диалог с немецкими коллегами, однако Берлин тормозит этот процесс. Кроме того, продолжаются безосновательные нападки на Россию.

По мнению МИД, настоящая цель этой массированной дезинформационной кампании – не забота о здоровье Навального и выяснение причин его госпитализации, а "мобилизация санкционных настроений".

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навального доставили в реанимацию. Через день его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи пришли к выводу, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".

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Немецкие власти призвали Россию дать объяснения по ситуации с Навальным. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Германией, однако напомнил, что на официальные запросы Берлин ответов не дал.

Накануне главы МИД стран Группы семи призвали РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с оппозиционером. Там подчеркнули, что любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам.