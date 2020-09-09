Лавров: Германия не отвечала на запросы о Навальном больше недели и реагировала высокомерно

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Москвы немало вопросов к немецким коллегам относительно неподобающего отношения к официальным запросам, которые направляет РФ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Он подчеркнул, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели, высокомерно реагируя на любые напоминания об этом, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Германией, напомнив, что Берлин не дал ответов на официальные запросы российской стороны.

Как сообщалось, 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, после чего блогер был госпитализирован в реанимацию городской больницы.

По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной неизвестно, однако ядов в крови и моче Навального обнаружено не было.

Через два дня оппозиционера перевезли спецбортом в берлинскую клинику Charite.

Правительство ФРГ в среду выступило с заявлением со ссылкой на военных медиков, что Навальный был якобы был отравлен ядом из группы боевых веществ "Новичок", передает РИА Новости.

Немецкие власти призвали Россию дать объяснения по ситуации с Навальным.

Между тем, как заявил один из разработчиков "Новичка" Александр Ринк, состояние оппозиционера не улучшилось бы, если бы тот действительно был отравлен этим опасным веществом.

В день госпитализации Навального прокуратура и полиция начали проводить проверки. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.

В понедельник врачи Charite сообщили, что состояние Навального улучшилось, он выведен из комы.

Главы МИД стран G7 накануне призвали РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с оппозиционером. Там подчеркнули, что любое применение химоружия неприемлемо и противоречит международным нормам.