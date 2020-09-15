Лавров призвал Германию не политизировать тему здоровья Навального

Отказаться от дальнейшей политизации ситуации с Алексеем Навальным призвал своего германского коллегу Хайко Мааса министр российских иностранных дел Сергей Лавров. Лавров продолжил, что Россию не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим Навальным либо с его родственниками и близкими допуск российских криминалистов и медиков к материалам по болезни россиянина и его лечению в Германии. Эти отговорки, по мнению главы российской дипломатии, входят в противоречие с Конвенцией о дипотношениях.

А передача дела Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), куда Берлин отсылает Москву по делу Навального, то это не должно служить преградой для выстраивания двустороннего сотрудничества по общепринятым каналам правовой помощи, как того требуют обязательства сторон по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и протоколам к ней. Главы МИД России и Германии условились продолжить диалог по делу Навального и другим вопросам российско-германской и международной повестки дня, сообщает РИА Новости.

При этом 15 сентября Сергей Лавров должен был приехать в Берлин. Но его германский коллега изменил свой график, что сделало визит российского министра в Германию бессмысленным.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Ему неожиданно стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Блогер потерял сознание. Пилот экстренно прервал полет и посадил самолет в омском аэропорту. Омские медики 44 часа боролись за жизнь Навального. Они пришли к выводу, что причиной коматозного состояния у Навального стало резкое изменение уровня сахара в крови блогера из-за нарушения обмена веществ. Три российских лаборатории, куда были отправлены анализы Навального, констатировали отсутствие в них каких-либо отравляющих веществ. Кроме того, у Навального не было симптомов отравления.

Затем за Навальным прибыл самолет и перевез его в берлинскую клинику Charite. И после этого в инциденте с Навальным появилась бутылочка с водой, на которой якобы оказались следы боевого отравляющего вещества "Новичок". Эти же вещества неожиданно обнаружили и в анализах россиянина в лабораториях бундесвера, а также в Швеции и во Франции. Анализы Навального в швейцарскую лабораторию, которая обнаружила тысячекратное превышение смертельной дозы в анализах оставшихся в живых Скрипалей, из Берлина направлять не стали.

Берлин не информировал Москву о лечении Навального и результатах его анализов. МИД России ждет официального ответа от Германии на запрос по этой ситуации.

Ранее Берлин не отрицал, что у германской разведки BND был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок" с 1990-х годов. В России тем временем проводится проверка по ситуации с Навальным, но, как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, без данных из Германии невозможно перевести проверку из состояния де-факто в состояние де-юре, поскольку нет на то оснований, а именно доказательств отравления.

7 сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось. Он выведен из состояния комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный уже опубликовал свое первое фото в больнице и рассказал, что пока еще мало чего умеет, но уже смог целый день дышать самостоятельно.

Между тем версию об отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" опровергает один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк. Химик отмечает, что отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" – полная чушь, поскольку у блогера не было ни одного из симптомов отравления этим веществом.