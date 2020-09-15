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Навальный госпитализирован 7 минут назад

15 сентября 2020 19:00

Лавров дал итальянскому коллеге разъяснения по ситуации с Навальным


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Москва по просьбе министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо дала разъяснения по ситуации с Алексеем Навальным.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что у главы МИД России Сергея Лаврова состоялся телефонный разговор со своим итальянским коллегой, в ходе которого было подчеркнуто, что для установления истины требуется передача в РФ из ФРГ биоматериалов Навального, а также налаживание контактов с российскими врачами.

20 августа 2020 года Навальный, который летел из Томска в Москву, внезапно потерял сознание и впал в кому. Его экстренно госпитализировали в больницу Омска, а 22 августа специальным бортом доставили в берлинскую клинику Charite.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на экспертизу немецких военных врачей заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Сообщалось также, что диагноз подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

7 сентября состояние Навального улучшилось настолько, что его вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. 8 сентября он опубликовал свое первое фото после выхода из комы, подчеркнув, что накануне смог впервые за долгое время дышать самостоятельно.

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