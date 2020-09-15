Навальный: вчера целый день смог дышать сам

Блогер Алексей Навальный поделился снимком, сделанным в палате немецкой клинике "Шарите". На опубликованном кадре он запечатлен вместе с женой Юлией, сыном Захаром и пресс-секретарем Кирой Ярмыш.

Пост в Instagram — первое появление Алексея Навального на публике после инцидента в самолете, когда ему стало плохо. Сам блогер отметил, что скучает по своим почитателям.

Навальный поделился подробностями своего состояния. По его словам, он все еще почти ничего не умеет, но в понедельник, 14 сентября, смог целый день дышать сам без посторонней помощи. Алексей отметил, что это ему "очень понравилось". Кроме того, блогер порекомендовал остальным этот "удивительный" и "недооцененный" многими процесс.