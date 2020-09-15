NYT: Навальный отказался участвовать в расследовании и собирается вернуться в Россию

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ, пожелавшего остаться анонимным, сообщила, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию и эмигрировать в Германию не собирается.

Также стало известно, что во время беседы с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании происшедшего с ним, передает ТАСС.

Алексею Навальному 20 августа на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву, стало плохо. Состояние его ухудшалось, он впал в кому. Оппозиционера госпитализировали в Омске. В больнице он был помещен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ. Через несколько дней его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите".

2 сентября правительство ФРГ выступило с заявлением, что токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен "Новичком". Российская сторона заявила о возможности всестороннего взаимодействия с Берлином, но до сих пор МИД ФРГ не предоставил никаких доказательств факта отравления "Новичком".