Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос о Навальным

Новый запрос в Германию о правовой помощи по произошедшему с Алексеем Навальным направила российская Генпрокуратура. Дополнительный запрос отправлен 14 сентября на основе Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов, пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Запрос касается помощи в проводимой следственными органами МВД России проверке по госпитализации Навального с самолета рейса Томск-Москва. Который экстренно приземлился в Омске. Далее Навальный после 44 часов в реанимации омской больницы был перевезен самолетом в Германию и помещен в берлинскую клинику Charite. При этом в анализах, которые у него были взяты в России, никаких отравляющих веществ выявлено не было. А в анализах, которые были предоставлены лабораториям Германии, Франции и Швеции, якобы есть следы химвещества из ряда "Новичок".

Генпрокуратура в конце августа уже направила запрос коллегам из Германии с запросом правовой помощи, однако получила от немецких коллег заявление, что никаких документов, информации и результатов анализов без согласия самого Навального или его жены Берлин Москве предоставить не может. При этом Берлин требует от Москвы проведение расследования якобы произошедшего отравления Навального.

Де-факто такое расследование проводится, заверил Германию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но без результатов анализов Навального и выявления яда невозможно перевести это расследование в юридическую плоскость, отметил официальный представитель Кремля.

Тем временем Алексей Навальный отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже может ненадолго вставать с больничной койки.