Создатель "Новичка" объяснил, почему заявление немецкой разведки ерунда

Публикацию журнала Der Spiegel об более сильном "Новичке", которым якобы был отравлен Алексей Навальный, прокомментировал один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк. "Это ерунда", – заявил химик.

Он подчеркнул, что описанное в издаваемом с 1947 года журнале яд не относится к бинарным отравляющим веществам, а уж тем более ничего общего не имеет с группой "Новичков". "Это вещество из другого класса, – пояснил Ринк. – Вещество плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое".

РИА Новости отмечает, что журнал из Гамбурга со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля заявил, что при "отравлении" российского блогера Алексей Навального использовалась более "сильная" форма "Новичка". Чушью Леонид Ринк назвал вообще предположение об отравлении главы ФБК "Новичком", поскольку у него не было симптомов отравления этим веществом.

Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа. Он возвращался самолетом из Томска в Москву. Но в воздухе Навальному стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске, а блогер в коматозном состоянии был госпитализирован в городскую больницу скорой помощи. 44 часа врачи боролись за его жизнь в реанимации омской больницы. Навальный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что у блогера из-за нарушения обмена веществ произошло резкое падение сахара в крови. Причина этого осталась под вопросом, но ядов в мочи и крови Навального обнаружено не было. При этом тесты были перепроверены сразу в трех российских лабораториях.

Затем Алексей Навальный был перевезен в берлинскую клинику Charite. И после этого правительство ФРГ заявило о применении против пациента клиники субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Якобы к такому выводу пришли военные химики, анализировавшие анализы россиянина и содержимое бутылки с водой, которые с собой в санитарный самолет прихватила прилетевшая в Томск из Лондона помощница блогера. При этом Берлин признал, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Москва готова к сотрудничеству с Берлином в расследовании возможного отравления Навального, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Проверку заявление сторонников Навального о покушении на него проводит Западно-Сибирское управление Следственного комитета России.

Де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если подтвердится наличие отравляющего вещества, то следствие будет открыто и де-юре, пояснил пресс-секретарь российского президента.

В Германии на сотрудничество с Россией не идут. Берлинская прокуратура назвала условие для сотрудничества с Москвой: с передачей результатов анализов должен согласиться сам Навальный. Пока у него либо не было возможности дать такое согласие, либо желания. По информации из Charite, охрана россиянина в клинике усилена, он вышел из состояния комы и вскоре будет отсоединен от аппарата искусственной вентиляции легких.

С середины 1990-х годов исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок" проводили порядка 20 государств Запада. Среди них в том числе Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Швеция и Чехия. В России в 1992 году советские разработки в области химоружия были прекращены указом первого российского президента Бориса Ельцина. В 2017 году Москва завершила уничтожение всех имевшихся в советском арсенале запасов химоружия. Это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.