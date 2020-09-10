Берлинская полиция взяла Навального под охрану

Полиция Берлина обеспечивает безопасность блогера Алексея Навального в клинике "Шарите". Об этом рассказал официальный представитель ведомства.

Ранее в полиции Берлина не стали комментировать данные об усилении охраны Навального. Теперь же в ведомстве подтвердили, что руководят этим процессом, сообщает РИА Новости. При этом представитель полиции не стал говорить, присутствуют ли в медицинском учреждении другие правоохранители, например, представители спецслужб ФРГ.

В четверг, 10 сентября, появилась информация о том, что Алексей Навальный пришел в сознание. Он снова может говорить и, возможно, даже вспомнить события дня, когда почувствовал себя плохо. Издание Der Spiegel считает, что возможные заявления блогера могут быть опасны для людей, которые якобы причастны к его нападению.

В то же время пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что в статье немецкого издания много неточностей и преувеличений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что они пока не имеют никаких официальных данных о состоянии здоровья блогера. По словам представителя Кремля, к сообщениям СМИ подобного рода нужно относиться с осторожностью.