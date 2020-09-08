Главный токсиколог Омска: отравление Навального это не диагноз, это фантастика

Диагноз "отравление", поставленный Алексею Навальному немецкими врачами, является неподтвержденным "фантастическим предположением".

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Он заявил, что это не диагноз и даже не версия, а некое фантастическое предположение, не подкрепленное ни клинически, ни документально.

Сабаев сообщил, что во врачебной практике принято делиться информацией, а также мнениями о состоянии пациента и о динамике его лечения, но последнее германские медики не знают, так как не общались со своими омскими коллегами.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшим из Томска в Москву – он потерял сознание и впал в кому. Его срочно госпитализировали в больницу в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили в берлинскую клинику Charité.

2 сентября правительство Германии заявило со ссылкой на врачей бундесвера, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк ответил, что симптомы у Навального не похожи на отравление этим боевым веществом, он бы давно умер.

7 сентября в Charité сообщили, что состояние их пациента улучшилось и он был выведен из комы.