Путин и Макрон условились определить параметры взаимодействия по делу Навального

Произошедшее с Алексеем Навальным по телефону обсудили два президента – России и Франции. Владимир Путин пояснил Эммануэлю Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств дела Навального нужна передача из Германии в Россию биоматериалов и заключений по исследованию взятых у госпитализированного анализов, а также налаживание совместной работы немецких и российских врачей.

Параметры для начала совместной работы и взаимодействия с европейскими партнерами сообщила после телефонного разговора пресс-служба Кремля.

Алексей Навальный был госпитализирован о омскую больницу скорой помощи. Ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Из-за плохого самочувствия Навального самолет экстренно сел в Омске, блогер был госпитализирован с борта в состоянии комы. 44 часа за его жизнь боролись омские медики. Основным диагнозом они назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое падение сахара в крови. Причину этого определить не удалось, но ядов в крови и моче Навального три российские лаборатории не нашли.

Затем Алексея Навального перевезли самолетом в Германию – в берлинскую клинику Charite. После этого со ссылкой на медиков бундесвера правительство ФРГ заявило, что Навальный был отравлен некоей субстанцией из группы отравляющих веществ "Новичок". При этом Берлин Москву о своих выводах не информировал. МИД России подтвердил, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации и готова к сотрудничеству в расследовании. При этом в Берлине заявили, что без согласия самого Навального или его жены они никаких сведений о здоровье россиянина на его Родину передавать не намерены. Позже отравление Навального подтвердили эксперты из Швеции и Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, подчеркнул Песков. И если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.