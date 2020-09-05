Рошаль сделал предложение по Навальному

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с Алексеем Навальным. С предложением российские медики обратились в Немецкую врачебную палату.

Он уточнил, что причины резкого ухудшения состояния Навального до сих пор не ясны. И хотя российским медикам удалось стабилизировать его состояние, исследования, проведенные в России, не показали отравления. В то же время немецкие врачи "что-то нашли", поэтому было логично российским и немецким специалистам-токсикологам обсудить состояние пациента и прийти к единому мнению по вопросу "Было ли отравление?". Если ответ на этот вопрос утвердительный, то необходимо возбудить уголовное дело, считает Рошаль.

Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.

Оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, когда возвращался в Москву из поездки по Сибири. Самолет, летевший из Томска, экстренно сел в ближайшем аэропорту, Навального сняли с борта и отвезли в токсикологическое отделение местной клиники. Омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое снижение уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не найдено.

Врачи берлинской клиники "Шарите", куда позднее был доставлен спецрейсом Навальный, считают, что их пациента отравили нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.