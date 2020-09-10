ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия называет несоответствующими действительности заявления Берлина о передаче в ОЗХО материалов по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба российского постпредства при ОЗХО.

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.

Подчеркивается, что Россия готова сотрудничать с ОЗХО путем обмена информацией и проведением консультаций, как это и предполагается соответствующими соглашениями.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшим из Томска в Москву – он потерял сознание и впал в кому. Его экстренно госпитализировали в больницу в Омске, а 22 августа специальным бортом доставили в берлинскую клинику Charité.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных немецких врачей заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября германское министерство обороны заявило, что направило результаты исследования Навального в ОЗХО и не видит оснований передавать их непосредственно России.