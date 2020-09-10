Постоянный представитель России в ОЗХО: никакие материалы по Навальному пока нам не переданы

Никакие материалы по делу Алексея Навального от ФРГ в Москву еще не были переданы. Об этом заявил постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чрезвычайный полномочный посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, заявления немецких властей были сделаны еще вчера и сегодня утром.

"Но, видимо, это вопрос времени, раз они обещали, материалы передадут", – сказал он.

По словам постпреда РФ, пока нет понимания, в каком виде в организацию будет передан запрос германской стороны по Навальному.

"Не знаю, что конкретно немцы передают в ОЗХО – бумажные документы, отчеты или биохимические пробы. Также не знаю, как будет сформулирован запрос немецкий стороны к ОЗХО", – пояснил Шульгин.

Постпред России считает, что представители властей Германии делают заявления по ситуации с Навальным, бросающие тень на РФ, но не подкрепляют их фактами.

"Официальные лица ФРГ множат заявления, бросающие тень на российское руководство, на Россию, на всю нашу страну в целом, но свои заявления фактами не подкрепляют", – подчеркнул он.

"Отказываются отвечать на запросы Генпрокуратуры РФ от 27 августа, не реагируют на медицинское сообщество РФ и обращения доктора Леонида Рошаля", – добавил он.

Шульгин не исключил возможности создания специальной группы при ОЗХО для выяснения обстоятельств произошедшего с Навальным.

Ранее МИД России заявил, что отсутствие данных, касающихся анализов Алексея Навального, будет расценено как провокация со стороны Германии. 9 сентября на Смоленскую площадь вызвали посла ФРГ в России. Ему выразили решительный протест в связи с голословными обвинениями в адрес Москвы из-за ситуации с Навальным.

Омские врачи, первыми оказавшие Навальному необходимую медицинскую помощь, не обнаружили в его организме следов каких-либо отравляющих веществ.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там оппозиционера госпитализировали. В состоянии комы его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем политика перевезли в берлинскую клинику Charité. 7 сентября стало известно, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.