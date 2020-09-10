Официальной информации нет: в Кремле с осторожностью относятся к сообщениям о здоровье Навального

Россия не имеет никаких официальных данных о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, что Навальный якобы пришел в сознание, Песков указал, что это не официальная информация, а сообщения СМИ.

"Мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первоисточник до тех пор, пока они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией", – сказал он.

Также Песков выразил недоумение тем, что Германия до сих пор не сообщила результатов анализов Навального. Также Россия до сих пор не знает, что именно германская сторона передала Организации по запрещению химического оружия, передает ТАСС. Об отравляющем веществе утверждается на основании данных берлинской лаборатории, тогда как "по результатам анализов омской и московской лабораторий отравляющих веществ нет", напомнил Песков.

Он опроверг информацию о том, что Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал создать комиссию по расследованию дела блогера Алексея Навального. При этом тема Навального в разговоре затрагивалась, и президент сообщил, что Москва настроена на выяснение причин случившегося.

По словам пресс-секретаря главы государства, де-факто выполняются следственные действия, но де-юре нет основания для возбуждения уголовного дела.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Навальный пришел в сознание, начал говорить и смог вспомнить, что с ним произошло на борту самолета. Вместе с тем представитель Навального Кира Ярмыш сказала, что информация о состоянии оппозиционера сильно преувеличена и в ней много неточностей.