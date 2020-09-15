СВР: все запасы "Новичка" в России уничтожены, и это зафиксировано

Все запасы отравляющего вещества "Новичок" в России были уничтожены, это зафиксировано в соответствии с протоколами и регламентами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

В связи с этим он подчеркнул, что утверждения о якобы наличии в России производства или старых запасов этого вещества являются дезинформацией, передает РИА Новости.

Ранее правительство Германии, где сейчас на лечении находится российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщило, что он мог быть отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Утверждается, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Данные также были переданы в ОЗХО.

Озабоченность произошедшим выразил и госсекретарь США Майкл Помпео.

"Это отравление требует тщательного и полного расследования", – заявил он в эфире французской радиостанции France Inter, призвав все страны поучаствовать в расследовании.

В Кремле ранее сообщали, что Германия не информировала Россию о своих выводах. В анализах, которые были взяты у Навального в Омске, никаких отравляющих веществ выявлено не было. При этом российская Генпрокуратура направила в Берлин уже второй запрос о правовой помощи по расследованию этого инцидента.