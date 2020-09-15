Володин: ситуация с Навальным – провокация, направленная на сдерживание развития России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что ситуация с российским блогером Алексеем Навальным – это провокация стран Запада во главе с США, направленная на сдерживание развития нашей страны.

"Растет наша экономика – это не нравится. Мощь страны тоже не нравится, поэтому ищут любой повод", – отметил Володин.

По его словам, все, что сейчас обсуждается в отношении Навального и санкций, "имеет отношение к провокации со стороны зарубежных стран", среди которых главный "кукловод" – это США, а другие государства исполняют эту провокацию под их дудку.

Володин считает, что их цель – "через санкции остановить развитие России".

"Не получится", – уверен спикер Госдумы и добавляет, что "надо сказать спасибо нашим летчикам, врачам, президенту нашей страны".

"Они сделали все, чтобы была спасена жизнь человека, независимо от его политических взглядов и мировоззрения", – говорит Володин.

Он также обратил внимание на аналогию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Для западных стран, по его словам, "в данном случае жизнь человека – это ничто, важна была провокация, как со Скрипалями".

Володин также обратил внимание на то, что отравление Навального произошло "на пике событий в Белоруссии", а для стран Запада важно, чтобы Россия осталась в стороне от событий в соседнем государстве, и чтобы они могли вмешаться в ситуацию, как это было на Украине.

"Не получится у них", –уверен спикер Госдумы.