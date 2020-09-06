Заявление МИД ФРГ о Навальном – провокация, считают в Госдуме

Российский парламентарий назвал заявление МИД ФРГ по Навальному вмешательством во внутренние дела России. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным провокационным. "Это явное вмешательство во внутренние дела России!" – считает депутат.

Ранее Маас заявил, что если от России не последует никаких действий "в ближайшие дни", то Германия и партнеры обсудят ответные меры.

"Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный", – цитирует Морозова РИА Новости. Депутат подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнеры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ, манипулируя позицией по газопроводу "Северный поток-2". А США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов США.

Ранее российские власти заявляли, что отправили в Германию запрос по делу Навального, однако не получили ответа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Берлин специально затягивает процесс расследования ситуации с Навальным. Свою позицию она высказала на своей странице в Facebook. "Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?" – ставит вопрос представитель МИД.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока-2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток-2".

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа во время поездки по Сибири. Врачи омской клиники, куда он был доставлен, не нашли ядов в анализах. В немецкой клинике, куда Навальный был доставлен позднее, утверждают, что резкое ухудшение состояния их пациента связано с отравлением нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Врач Леонид Рошаль предложил создать совместную группу из российских и германских медиков для прояснения ситуации по Навальному. Его обращение германская сторона тоже пока не комментирует.