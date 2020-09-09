Главы МИД G7 выпустили заявление по ситуации с Навальным

Главы МИД стран Группы семи (G7) во вторник призвали РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

"Любое применение химического оружия <...> неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, главы МИД стран G7, предлагаем РФ в срочном порядке обеспечить полную прозрачность того, кто несет ответственность за это ужасающее <...> отравление" – говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств "Большой семерки". Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, ФРГ проинформировала партнеров по G7 о выводах немецких экспертов о том, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". "Мы <...> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального", – сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, что страны G7 будут "внимательно следить" за тем, какая реакция последует от России на инцидент с Навальным.

Как заявил сегодня в эфире программы "Железная логика" на радио Вести FM независимый российский политолог Сергей Михеев, человек остался жив и вышел из комы. "Что за бракованный такой "Новичок"? Что за боевое отравляющее вещество, которое никого не отравило?", – задался он вопросом.

"То они нам рассказывают, что всесильные спецслужбы России по всему миру якобы управляют выборами: избирают президентов, правительства, партии и вообще могут позволить себе все, что угодно, а тут эти всесильные спецслужбы, которых они наделяют невероятными полномочиями, отравляли-отравляли, но не смогли отравить Навального. Это же бред! Значит, с выборами в США мы справились, а с одним человеком, не самого крепкого здоровья, мы не справились, и не справились у нас же, в Омске, "во глубине сибирских руд". Да еще при этом отпустили лечиться в Германию, несмотря на подписку о невыезде. И они сейчас не хотят ни анализы оглашать, ни даже диагноз", – сказал Сергей Михеев.

Это говорит о том, что отравления-то и не было; может, это вообще была пиар-акция Навального, предположил политолог.

В этой же программе ведущий Сергей Корнеевский и Сергей Михеев разобрали похожий эпизод с убийством (в октябре 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле) оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"До тех пор, пока саудовский режим является ближайшим союзником США, никаких вопросов к этому милейшему режиму ни у кого не будет. Поэтому зверское убийство оппозиционного журналиста, расчленение его на куски никто не заметил! А непонятное – пищевое, может быть, отравление – некоего Алексея Навального заметили сразу и во всем мире. И ведь требуют к ответу; санкции, говорят, против России надо вводить! Как так?" – удивился политолог.

Всю ситуацию с Навальным Сергей Михеев видит, как провокацию против "Северного потока-2" (эфир от 7.09.2020).

"Вот почему, например, он не полетел во Францию, не полетел в США или в Великобританию, а именно в Германию? Я это связываю только с одним: потому что есть проблема "Северного потока-2". Его не строят во Францию, его не строят в Великобританию, а строят в Германию, – сказал он. – Навальный стал расходным материалом в игре с огромными деньгами".

Это масштабная, многоуровневая и дорогая интрига, утверждает политолог.

"В топку остановки проекта все время надо подбрасывать дрова; еще одно полешко – Навальный, и оно может быть не последним. За такие деньги американцы могут целую страну спалить запросто, ведь это стратегический вопрос – на десятки лет вперед, – сказал он. – Фактор Навального может затянуть эту ситуацию до ухода Меркель в 2021 году, а с ее уходом весь проект подвиснет".