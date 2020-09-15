В ЕС хотят назвать новые санкции против России именем Навального

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать пакет санкций именем российского оппозиционера Алексея Навального. Речь идет о глобальном режиме санкций, направленных против нарушений прав человека и гуманитарного права.

В ходе пленарного заседания Европарламента Боррель напомнил: едва вступив в должность, он начал разрабатывать такой режим.

"Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты, – цитирует Борреля РИА Новости. – То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального".

На Западе считают, что к отравлению Навального причастны российские власти, и в этой связи готовят санкции. Москва при этом неоднократно заявляла, что ей не предоставили никаких доказательств того, что оппозиционер был именно отравлен.

Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, там политика госпитализировали. Российские врачи не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ, его недомогание связали с резким нарушением обмена веществ.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" (Charite). Немецкие эксперты пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом заявило правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков.

МИД РФ в свою очередь заявил, что до сих пор ждет от Германии официальной информации на этот счет.

Акт Магнитского представляет собой принятый в США закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека в России. Документы был назван именем скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского. Принят в 2012 году.