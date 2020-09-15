В Кремле будут рады выздоровлению Навального, но встречаться с ним не хотят

В Кремле будут рады выздоровлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами.

"Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", – сказал Песков.

Вместе с тем, по словам Пескова, в Кремле не видят необходимости встречи с Навальным в случае его возвращения в Россию, передает "Интерфакс". "Убежден, что такой встречи не будет", – сказал Песков.

Навальному стало плохо во время полета. После экстренной посадки в Омске его доставили в реанимацию. Через два дня оппозиционера перевезли на лечение в Германию.

Власти ФРГ со ссылкой на военных медиков заявили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Эти выводы были подтверждены лабораториями Швеции и Франции. Данные также были переданы в ОЗХО.

В Кремле заявили, что Германия не информировала Россию о своих выводах. Кроме того, Берлин до сих пор не ответил на запросы Генпрокуратуры РФ. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы "Новичка". Это было зафиксировано в соответствии с протоколами ОЗХО.

В понедельник стало известно, что Навальный уже может ненадолго вставать с койки. Сегодня на странице оппозиционера в Instagram появилась его первая фотография после выхода из комы. "Вчера смог целый день дышать сам", – написал он.