Жена Навального обратилась к Рошалю

Супруга Алексея Навального прокомментировала предложение президента Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля создать с немецкими врачами совместную группу по ситуации с блогером. С этим предложением российские медики обратились в Немецкую врачебную палату накануне.

По словам Юлии Навальной, разместившей обращение в своем Instagram, она "с удивлением и восторгом" прочла обращение доктора Рошаля и решила ответить. По ее словам, генезис комы Навального известен – это отравление ФОС (фосфорорганическими соединениями), и врачи в Омске, говорит она, "об этом прекрасно знали". Такой вывод Навальная делает на основании того, что клинические проявления у ее супруга "были точно такими же, как описано в медицинских учебниках".

Эти учебники она рекомендует почитать и доктору Рошалю. Супруга Навального также отмечает разное отношение к пациентам в России и Германии, добавляя: ее муж – не собственность доктора Рошаля, который "не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к его лечению". По ее словам, при отравлении ФОС "не нужна помощь педиатра", а вся публичная деятельность Леонида Рошаля последних лет не даёт ей "ни малейшей возможности доверять ему и уважать его".

В данном случае, по мнению Юлии Навальной, Рошаль "выступает не как врач, а как голос государства". Между тем тот накануне заявил: российские медики сработали очень хорошо и спасли Навальному жизнь, однако проведенные в России исследования не показали отравления, а немецкие врачи "что-то нашли".

Российским и немецким токсикологам было бы логично обсудить состояние пациента и прийти к единому мнению по вопросу о том, было ли отравление, считает Рошаль. Если окажется, что Навальный был отравлен, в России необходимо возбудить уголовное дело, отметил он, подчеркнув: врачи должны быть вне политики.

Российская сторона заявляла, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако германская сторона пока не представила никаких доказательств своей версии об отравлении блогера.