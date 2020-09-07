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Навальный госпитализирован 43 минуты назад

07 сентября 2020 17:05

Леонид Рошаль ответил жене Алексея Навального

Президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль ответил супруге блогера Алексея Навального на ее обращение. Ранее Юлия раскритиковала врача за его позицию по отношению к оппозиционному политику.

На своей странице в Twitter Леонид Рошаль написал Навальной следующее: "Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы". Доктор отметил, что ему о Юлии рассказывали другое.

Также Рошаль обратил внимание на то, что письмо супруги блогера не соответствует тому, что писал он. Леонид Михайлович в своем коротком комментарии отметил, что все понимают состоянии Юлии Навальной. Также он пожелал ее супругу выздоровления.

Юлия Навальная опубликовала пост, направленный Леониду Рошалю, на своей странице в Instagram. В нем она отметила, что хоть и не является врачом, но благодаря множеству прочитанных статей сумела разобраться в причине ухудшения здоровья своего супруга.

В понедельник, 7 сентября, немецкая клиника "Шарите" опубликовала последние данные по состоянию Алексея Навального. Специалисты отметили, что блогер выведен из комы, ему стало лучше.

общество медицина новости Леонид Рошаль доктор Алексей Навальный

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