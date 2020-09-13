Сторонник Навального оскорбил Рошаля

Высказывание Владимира Милова, сторонника блогера Алексея Навального, в отношении детского доктора, сопредседателя Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонида Рошаля осудили многие российские политики и представители самых разных профессий и взглядов.

Так, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов посоветовал Милову извиниться перед Леонидом Михайловичем Рошалем "как можно быстрее". По мнению эксперта ОНФ, главного врача городской клинической больницы имени Жадкевича Александра Мясникова, оскорбление нанесено не столько Рошалю, сколько "всем нам". Мясников назвал Рошаля "знаменем", которое оскорбили. "Это не должно остаться безнаказанным", — подчеркнул Мясников, слова которого приводит РИА Новости.

Возмутительными считает оскорбления в адрес доктора Рошаля исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский. "Я считаю, что рано или поздно за такие вещи нужно наказывать", — заявил он, добавив, что наказание должно быть показательным.

Генеральный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов назвал эту историю "отвратительной. "Даже безотносительно персоны Рошаля такие сравнения находятся за пределами норм морали и этики", — указал медик. Он считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен в суде, но только по решению Рошаля.

Заместитель секретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник поддержал всех, убежденных, что Милов должен понести ответственность за оскорбление доктора Рошаля. "Такое поведение по отношению к уважаемому врачу, тем более старше его по возрасту, надо пресекать на корню", — заявил Школьник "Газете.ру".

Журналист и писатель Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что оппозиционер слишком многое себе позволяет. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, заявил, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности. "Выходки, которые позволил себе Милов, заключаются в оскорблении заслуженного врача с мировой репутацией", — сказал Коротченко "Взгляду".

Публицист Леонид Дегтярев также считает необходимым привлечь Милова как минимум к административной ответственности. А юрист Илья Ремесло уверен, что Милов "наговорил на полный набор статей", административных и уголовных. В своем канале в Instagram Ремесло указал, что статьи могут быть как административными, так и уголовными — от оскорбления до клеветы. В случае признания виновными Милова и его YouTube-канала им грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Оппозиционер Милов высказался в адрес доктора Рошаля после того, как тот опубликовал открытое письмо к немецким коллегам с предложением создать международную группу для расследования дела об истории болезни Алексея Навального. На канале в YouTube Милов назвал детского доктора "преступником" и отвратительно высказался в связи с его почтенным возрастом. По поводу письма Рошаля также резко выступила жена Навального Юлия. Рошаль ответил, что не верит, что это некорректное письмо ему написала Навальная.