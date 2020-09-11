Небензя: Россия обеспокоена тем, что ОЗХО становится инструментом в геополитической игре

Россия обеспокоена тем, что ОЗХО становится инструментом в геополитической игре. Об этом заявил постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя на заседании по Сирии, передает телеканал "Россия 24".

Он подчеркнул, что российская риторика основана на доказательствах и фактах призвал Запад к профессиональному диалогу. Он уточнил, что Россия является стороной, "наиболее заинтересованной" в прояснении ситуации с Навальным.

Ранее представители Германии сообщили, что передали в ОЗХО материалы по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Однако в ОЗХО заявления Берлина о передаче материалов назвали несоответствующими действительности. Кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ, в организацию ничего не передавалось. Российская сторона выразила готовность к сотрудничеству с ОЗХО путем обмена информацией и проведением консультаций.