Россия подозревает Германию в двойной игре

Берлин затягивает расследование ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию в прямом эфире "России 24".

- Что за двойная игра? Чем может быть Берлину выгодна такая ситуация?

- Мы на протяжении нескольких дней практически в ежедневном режиме отслеживаем заявления представителей ФРГ, представителей правительства этого государства, министерства иностранных дел. Буквально накануне вечером очередная порция высказываний была доступна в СМИ. Господин Маас, глава внешнеполитического ведомства ФРГ, заявил и призвал Россию, российское правительство оперативно в ближайшие дни предпринять шаги по расследованию инцидента. Также было сказано о проработке неких санкций в ответ, если это не будет сделано, и так далее.

Эта концепция не выдерживает никакой критики и действительно ставит вопрос относительно того, нет ли второго дна у этих заявлений представителей ФРГ, по одной простой причине.

Напомню хронологию – 27 августа было направлено обращение Генпрокуратуры в адрес Берлина, соответствующих немецких структур с поставленными вопросами. И, в общем, мы ожидали, так как оно было передано оперативно, такой же оперативной реакции. Что мы видим? До сих пор ответа нет. Мало того, оказалось, что только в эту пятницу это обращение было передано в юридическую службу Берлина – Управление юстиции Берлина. Мало того, что оно было передано только в пятницу, оно не получило соответствующей оперативной, как того требует господин Маас, реакции со стороны этой службы. Они будут только рассматривать это обращение. А о том, что они будут по нему делать, не было сказано ни слова.

Если Берлину нужна оперативность, то эту оперативность должна проявить в первую очередь немецкая сторона. Я бы хотела обратить внимание, что не только по линии правоохранительных органов мы не только отправляли официальные документы и говорили о взаимодействии, подчеркивая оперативный характер этого взаимодействия. Опять же, буквально на днях российские врачи опубликовали обращение к коллегам из Германии. Этот документ адресован президенту Германской медицинской ассоциации, в котором предлагается целый ряд конкретных оперативных шагов. То есть, (действовали) по всем направлениям.

Конечно, внешнеполитические службы нашей страны, нашего посольства, центрального аппарата – 24 часа мы готовы к взаимодействию с немецкой стороной. И хочу напомнить, когда российский посол был в МИД Германии и задал вопрос, есть ли какие-то конкретные данные, которые российская сторона могла бы получить для изучения, которые необходимы для расследования, ему не было передано ничего. То же самое мы имеем на сегодняшний лень. Поэтому все вопросы относительно оперативности, расследования, фактов, выяснения истины и некие требования – вот это все Берлину нужно адресовать непосредственно себе.

- Что в связи с этим намерен предпринимать далее российский МИД?

- Мы намерены ставить этот вопрос перед немецкой стороной, что сейчас мы и делаем. Мы пытаемся и делали это неоднократно все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. Если речь идет о расследовании, мало того, мы слышим призывы партнеров по Северо-Атлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращению в международные организации. Даже вне зависимости от этого – если речь идет о расследовании, все-таки оно должно вестись в правовой плоскости. Именно этим путем мы идем, направив соответствующие запросы. Кроме запросов есть добрая воля российских врачей для объединения усилий, для выяснения истины. Эти все вопросы мы ставим перед немецкой стороной не в качестве риторических, а в качестве тех, на которые нам действительно нужно получить оперативные ответы.