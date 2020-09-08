"Замкнутый круг": Захарова прокомментировала заявления Берлина о Навальном

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления немецкой стороны об отравлении блогера Навального веществом группы "Новичок". Она призналась, что у нее есть ощущение – сценарий всей истории был написан заранее.

Ведущий Владимир Соловьев напомнил, что немецкая сторона не дает никаких данных по ситуации, и спросил Захарову, что же делать в таких случаях. Представитель МИД, только что прибывшая из Сирии, подчеркнула, что там Навальный и "Новичок" никого не интересуют. "Их интересует, когда они смогут восстановить свою страну, которая была благодаря "замечательным" западным партнерам практически разрушена", – отметила она.

Говоря о ситуации с Берлином и Навальным, она отметила, что конструкция осталась прежней, вся полемика разворачивается "абсолютно в той же самой плоскости". "Есть некие данные, они засекречены по целому ряду причин, но на них ссылаются. И на основе этих данных принимаются решения".

А решения, которые принимаются различными странами, выглядят "как под копирку". Если они принимают решения, значит, у них есть данные. Но почему тогда таких данных нет у Москвы, спрашивает Захарова.

"Замкнутый круг. Понять вообще ничего нельзя", – отметила Захарова. С одной стороны, обследования блогера еще продолжаются, с другой – вердикт "уже вынесен". "Это как? Таких вопросов огромное количество", – отметила она и добавила, что ясно одно – все это вращается в политической сфере.

Берлин затягивает расследование, уверена представитель МИД. В ответе немецкой стороны должен быть освещен целый ряд практических вопросов, ранее заданных Москвой. В связи с этим Захарова призвала Германию определить спикеров – экспертов и правоохранителей – которые озвучили бы новые данные.

20 августа во время авиаперелета блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован в омскую больницу, где врачи более 40 часов боролись за его жизнь. Затем он был перенаправлен в берлинскую клинику Charite. 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Навальный вышел из комы.