Российские дипломаты хотят встретиться с Навальным

Дипломатическое представительство России в Берлине запросило консульский доступа к блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Впрочем, посольство в столице ФРГ отказалось комментировать эту информацию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не политизировать тему здоровья Навального. Глава МИД считает, что Россия не может полагаться только на "независимость органов юстиции", необходимо согласовать через самого блогера или через его родственников доступ российских врачей и криминалистов к истории болезни Навального и данным о его лечении в немецкой клинике Charite.

Напомним, блогер Алексей Навальный оказался в Омской больнице после того, как ему стало плохо в самолете. Почти двое суток местные врачи боролись за его жизнь. Как только состояние оппозиционера удалось стабилизировать, его перевезли в Германию. Немецкие эксперты заявили, будто Навальный был отравлен боевым токсином группы "Новичок".