Точно не "Новичок": создатель яда прокомментировал выход Навального из комы

Российский ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", прокомментировал выход блогера Алексея Навального из комы. По его словам, состояние оппозиционера не улучшилось бы, если бы тот действительно был отравлен опасным веществом.

Ринк исключил, что Навальный имел контакт с "Новичком", поскольку соответствующей симптоматики у него нет. Даже если бы для отравления блогера использовалась концентрация яда в четыреста раз меньше смертельной дозы, после выхода из комы у него наблюдался бы миоз (сужение зрачка).

Леонид Ринк обратил внимание на то, что "Новичок" имеет стопроцентную летальность. Яд разрабатывался для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, сообщает РИА Новости.

Ранее в немецкой клинике "Шарите" сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы, наблюдается улучшение его состояния здоровья. Блогер реагирует на словесные раздражители, но пока рано оценивать долгосрочные последствия "тяжелого отравления".