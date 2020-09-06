Берлин признал, что причин не делиться информацией о Навальном нет

Власти Германии давно уже "дали добро" на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства.

"Нет никакой причины не одобрять его", — указал глава МИД.

Вместе с тем Маас напомнил, что обследование Навального в берлинской клинике "Шарите" еще продолжается.

"Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", — заверил германский министр, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Маас заявил, что интересующая российскую сторону информация может быть ей передана, однако это длительный процесс, поскольку в этом деле постоянно появляются новые данные.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию с Навальным, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.