Резня в Бирмингеме: ранены несколько человек

В британском Бирмингеме в результате нападения с применением холодного оружия ранены несколько человек. По заявлению полиции региона Уэст-Мидландс, примерно в половине первого ночи (2:30 по Москве) стражи порядка отправились по вызову после сообщений о ножевом ранении в центре Бирмингема.

Вскоре после этого появились сообщения о еще нескольких инцидентах с применением холодного оружия в этом же районе. По информации полиции, ранены несколько человек, однако подробностей о количестве пострадавших и их состоянии правоохранители не раскрывают, передает РИА Новости.

Место происшествия огорожено полицией, перекрыты некоторые дороги в городе. На одном из фото в соцсетях можно рассмотреть полицейское ограждение на Херст-стрит – главной улице района Бирмингема, известного как Гей-Виллидж.