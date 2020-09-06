Резню в Бирмингеме не связывают с терроризмом

Поножовщина в британском Бирмингеме, в которой один человек погиб и семеро получили ранения, не связана с терроризмом, поскольку нападения были совершены не на почве ненависти. К такому выводу пришли правоохранительные органы, расследующие ЧП.

Сейчас полиция разыскивает одного подозреваемого, передает РИА Новости.

Поножовщина, которую местная полиция охарактеризовала как "крупный инцидент", произошла в центре Бирмингема в ночь на воскресенье, 6 сентября. Один мужчина погиб, двое пострадавших получили серьезные ранения, жизнь остальных находится вне опасности.

Как сообщил на брифинге старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм, нападений было несколько, и они связаны между собой. "На данной этапе мы не можем определить какой-то определенный мотив, но это похоже на неизбирательную атаку", — приводит слова полицейского ТАСС.