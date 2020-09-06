Нацпроект позволит Татарстану решить проблему мест в детских садах

Больше 2,5 тысячи новых ясельных мест появятся в детсадах Татарстана к концу 2020 года. Об этом в ходе брифинга заявил министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

Их открытие стало возможным благодаря реализации нацпроекта “Демография”. А всего до конца года создадут 5030 дошкольных мест за счет строительства 22 новых детских садов, сообщает ""Россия 24".

"Благодаря этим мерам повысится доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. К концу 2021 года этот показатель должен достичь ста процентов, что позволит обеспечить всех желающих местами в детских садах. Это означает, что молодые мамы, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут вернуться на свои рабочие места", – говорит заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.