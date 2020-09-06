Ситуацию с коронавирусом в Израиле осложняет экстремальная жара

В Израиле минувшей ночью двое полицейских пострадали в ходе беспорядков во время антиправительственной демонстрации в Иерусалиме. Протестующие недовольны экономическими проблемами, которые растут на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Осложняет ситуацию в стране экстремальная жара, из-за которой все сложнее соблюдать меры безопасности против инфекции.

Семь тридцать утра и уже за 30 по Цельсию: термометр в автомобиле предлагает не надеяться на прохладу. Влажность воздуха – 70-80 процентов. К полудню беспощадное левантийское солнце разогреет песок, камни и асфальт так, что двигаться можно будет только перебежками от кондиционера к кондиционеру.

"Мы действительно видим, что в последние несколько десятилетий у нас, в нашем регионе, растут температуры воздуха вообще и экстремально высокие температуры в частности", – говорит климатолог, профессор Тель-Авивского университета Семен Кричак.

Дети, собирающиеся в жаркой, пыльной дымке у школьных ворот – в масках. Без них теперь нельзя войти в классы, их нельзя снимать на уроках. Через тридцать минут они уже насквозь мокрые от жаркого дыхания. В мае, в дни экстремальной весенней жары Минздрав разрешил детям учиться без масок.

Сейчас, когда ведущие сводок погоды, похоже, сами боятся ярко-бордовых графиков, никто не собирается отменять карантинные ограничения. Напротив, правительство готовится закрывать города, районы и поселки, где число инфицированных бьет рекорды.

Крупнейшие израильские клиники расширяют отделения COVID, готовясь к осеннему периоду, когда обычный сезонный грипп наложится на коронавирус с практически неотличимыми симптомами.

Врачи надеются, что большинство израильтян сделают столь важную сегодня прививку от обычного гриппа до октября. Принудить к этому нельзя никого, но и медики, и учителя, и продавцы магазинов – все, кто контактирует с людьми – ждут вакцинации.

"Вы знаете, есть смысл носить маски, потому что они и социальная дистанция защитят нас не только от коронавируса, но и от обычного сезонного гриппа, к которому мы готовы. Наше отделение, как и подобные отделения других больниц, еще далеки от полного заполнения", – говорит заведующий отделением коронавируса Тель-Авивской клиники "Ихилов" Гай Хошен.

Однако все больше тяжелобольных поступают в COVID-реанимацию, все больше пожилых людей подключают к аппаратам вентиляции легких. Уже неделю в Израиле регистрируют скачок заболеваемости, число заразившихся за сутки выросло на треть, достигнув отметки в три тысячи. Число умерших с начала пандемии уже превысило тысячу человек.

Жара, от которой ждали избавления от вируса, ничуть ему не помешала. Люди в масках, жадно хватающие ртами горячий и влажный воздух, страдают от перегрева и обезвоживания гораздо сильнее, чем вирус COVID-19. Главное в этих условиях – сохранить стабильность медицинской системы до появления вожделенной вакцины. Опыт показал, что пересидеть эпидемию нельзя.

"У нас в Израиле мы больше всего боимся, что придется разделять: кому мы оказываем помощь, а кому нет. Я не пожелаю ни одному обществу и ни одному врачу принимать в этом участие. Потому что это ужасно, потому что мы хотим оказывать помощь всем", – говорит профессор, иммунолог, заведующая отделением клиники "Адасса" в Иерусалиме Полина Степенски.

Когда температура воздуха равна температуре морской воды, большая часть населения встречается на море. Там маски не обязательны, и лишать людей пляжей или заставлять их соблюдать дистанцию и масочный режим в воде просто опасно. В такую жару израильтяне скорее откажутся от санитарных норм и даже от правительства, их насаждающего, чем от спасительной волны и ласкающего предвечернего бриза.