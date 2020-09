Команда "Формулы-1" Renault объявила о смене названия

Пресс-служба французской команды чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Renault объявила о том, что с сезона 2021 года будет выступать под названием Alpine F1 Team.

"Alpine – красивый и яркий бренд, который вызывает улыбки на лицах поклонников, – заявил генеральный директор Groupe Renault Лука де Мео. – Alpine привнесет в паддок F1 свои ценности: элегантность, изобретательность и смелость".

We are proud to announce that #AlpineF1Team enters #Formula1 ! Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1® Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine

