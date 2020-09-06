Зацеперы горят заживо и ломаются ради лайков

Тяга к приключениям, желание покрасоваться перед друзьями или набрать лайки в соцсетях. Какие бы мотивы ни двигали зацеперами, последствия их катания на подножках и крышах поездов в большинстве случаев плачевные. Только нынешним летом на Московской железной дороге травмы получили десятки подростков. На этой неделе для 11-летнего школьника из Наро-Фоминска экстремальный заезд закончился реанимацией.

Они гибнут под колесами поездов, сгорают заживо от ударов током. Хулиганы-зацеперы, которые добровольно подвергают свои жизни опасности. Счет жертв идет уже на сотни. И вот очередная история под Наро-Фоминском, которая едва не закончилась трагедией.

Платформа "Зосимова пустынь". Одиннадцатилетний Максим в компании друзей решил покататься на подножке поезда. Замечание дежурной по станции подростки проигнорировали. Стремление "пощекотать нервы" закончилось трагедией. Максим сорвался с подножки электрички. Дома его спохватились только на следующий день. Родители думали, что мальчик в гостях у друга. О том, что произошло, тот рассказал не сразу.

"Друг говорит "я его не бросал". И тут же говорит, что моего сына там не было. И потом опять "что мы с ним стояли в тамбуре", – вспоминает беседу с другом сына мать пострадавшего Максима Вишневского Екатерина.

Оказалось, что Максим больше суток пролежал в лесу. Полицейские и волонтеры нашли его только ближе к утру следующего дня. Мальчик получил множественные переломы, в том числе, тяжелую травму позвоночника, и до сих пор находится в реанимации. Семья недоумевает – подросток хулиганом никогда не был. До сих пор нет ясного ответа на вопрос, что толкнуло подростка на это безумство? Двоюродный брат пострадавшего Максима Вишневского Родион предполагает, что друзья взяли его на "слабо": "Как говорят – ты не сможешь, ты не сможешь, ты не парень и прочее".

А вот 16-летнему Диме не повезло. Он живьем сгорел в пантографе – токоприемнике на крыше электрички. Юный экстремал не знал элементарных правил безопасности, но отчаянно хотел прижиться в компании зацеперов. И получил удар током в 25 тысяч вольт.

"Оцени, как твой сын горит", "твой шашлык" – такие сообщения присылали матери погибшего зацепера Яне Гетмановой. "Он был зацепером. Это был хороший неглупый симпатичный мальчик", – вспоминает она.

Такая же участь постигла и семнадцатилетнего Николая. О том, что юноша был заядлым зацепером, семья узнала только после его смерти. На крыше электрички подросток задел контактный провод. Дядя погибшего Владимир Прищепов вспоминает: "Оказывается, есть целая школа, есть и старшие, которые обучают. Находятся и те, которые уговаривают, которые доказывают, что это здорово". Еще один зацепер чуть не спровоцировал масштабную катастрофу. Парень висел на передней кабине "Ласточки" и отчаянно просил помощи у машиниста. Тому пришлось применить экстренное торможение на скорости 160 километров в час.

Роман Громов – заядлый зацепер с 10-летним стажем. Один из идеологов зацепинга в Москве. Его особая гордость – нелегальная поездка из столицы в Петербург на "Сапсане". То, что это абсолютно незаконно, ему прекрасно известно. Но отказываться от опасного развлечения он не собирается.

"Если ты просто едешь, в этом ничего опасного нет. Свежий воздух, никакой давки, контролеров. Это такой способ проезда и несет массу преимуществ. Но когда люди начинают что-то опасное делать, либо показывать свою удаль – смотрите, как я могу, держаться одной рукой – то такие случаи часто заканчиваются чем-то нехорошим", – объясняет он.

Они считают себя смелыми, бесстрашными. А, главное, бессмертными. Но все это дешевая игра на публику, уверены психологи. Не геройство, а банальная глупость. Все ради просмотров и лайков в интернете.

Психолог Варвара Зародина поясняет, что подростки сейчас живут в Сети и очень зависимы от просмотров, от лайков. Их самооценка напрямую зависит именно от этих факторов. Естественно, гормоны бушуют, а жизненного опыта для правильной оценки ситуации не хватает. Самоутвердиться хочется. И, естественно, подростки идут на необоснованный риск для того, чтобы поднять свою самооценку.

Эдуард Халилов – путешественник и экстремал. Создал свою "Школу выживания". Но даже он не позволяет себе так играть со смертью.

"Все, кто любят цепляться за провода, кататься на вагонах, залезать на поезда... Друзья мои! Помните о том, что это все является крайне опасными видами досуга. И это все однажды приведет вас к достаточно печальным последствиям. И вам придется заплатить за это высокую цену!" – предупреждает он.

Уберечь ребенка от беды вполне реально, считают специалисты. Если уж он заразился таким опасным увлечением, можно предложить равнозначную альтернативу. Например, секции активных видов спорта, где занятия проходят под присмотром опытных наставников.