Армеец Ильзат Ахметов приступил к тренировкам

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов восстановился после травмы плеча и приступил к тренировкам. В воскресенье полузащитник сборной России занимался в общей группе.

В июне Ильзат перенес операцию на левом плече. Восстановление прошло успешно, и в ближайшее время 22-летний футболист сможет вернуться в основу. Ахметов прошел медицинское обследование и тренируется с ограничениями. Однако участие игрока в ближайшем матче со "Спартаком" маловероятно.

Ильзат Ахметов пришел в ЦСКА из казанского "Рубина" в 2018 году. Футболист сыграл в составе армейцев 60 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач, сообщает ТАСС.