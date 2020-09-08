Кокорин восстановился от травмы и готовится к дерби с ЦСКА в общей группе

Российский нападающий столичного "Спартака" Александр Кокорин восстановился от травмы и готовится к предстоящему матчу 7 тура чемпионата России против московского ЦСКА. 29-летний скандальный форвард тренируется наравне с остальными партнерами по команде без каких-либо ограничений.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", помимо Кокорина в общей группе тренируется также и аргентинец Эсекьель Понсе. Пресс-служба клуба отмечает, что единственными, кто пока не тренируется с командой накануне дерби – это футболисты национальных сборных. Они пока не вернулись в расположение "Спартака".

Напомним, что у Кокорина был выявлен спазм после перехода в "Спартак". Из-за повреждения дебют форварда пока не состоялся. Понсе же травмировался в матче четвертого тура премьер-лиги против "Локомотива". Итого у Александра пропущено шесть матчей клуба в чемпионате, у Эсекьеля – два.

Накануне Кокоррин признавался, что если ему удастся дебютировать за спартаковцев именно в дерби, то это будет более "эффектно".

Матч ЦСКА – "Спартак" намечен на 13 сентября.