Кокорин дебютировал за "Спартак" в матче против ЦСКА

Российский нападающий "Спартака" Александр Кокорин дебютировал за свой новый клуб. Это произошло в матче 7 тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Встреча проходит на стадионе "ВЭБ Арена".

Кокорин вышел на поле на 59 минуте матча, когда главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско решил заменить Зелимхана Бакаева. 29-летний скандальный футболист вышел на поле при счете 2:1 в пользу ЦСКА.

Напомним, что Кокорин пропустил все шесть стартовых матчей "Спартака" в новом сезоне российской премьер-лиги из-за обнаруженного у него спазма.