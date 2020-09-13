Тедеско оценил дебютный матч Кокорина за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру новичка команды Александра Кокорина в своем дебютном матче против ЦСКА. 29-летний форвард вышел на поле со скамейки запасных на 56 минуте встречи, но результативными действиями не отличился.

На послематчевой пресс-конференции Тедеско заявил: "Я рад возвращению Александра в строй после полуторамесячного перерыва, связанного с травмой. В такой ситуации ему нужно как можно скорее вернуться в строй и набрать игровой ритм. Кокорин – опытный и классный футболист. Уверен, что он быстро справится с этой задачей", – цитирует наставника Чемпионат.Com.

Также Тедеско высказал мнение о матче: "У ЦСКА было пять моментов – они забили три гола. Мы же из семи реализовали лишь один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но важно забивать. Мы постоянно проговариваем эти ошибки и вновь допускаем их. Мы крайне разочарованы".

Напомним, что встреча между "Спартаком" и ЦСКА завершилась победой "армейцев" со счетом 3:1.