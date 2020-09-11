Тедеско рассчитывает на Кокорина в игре с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался по поводу возможного появления в составе его команды Александра Кокорина в центральной встрече девятого тура против ЦСКА. По словам наставника красно-белых, он рассчитывает на спартаковского новичка в игре с армейцами.

"Кокорин с прошлой недели тренируется с командой. Рассчитываю, что он сыграет с ЦСКА", – приводит слова Тедеско ТАСС.

Напомним, что матч девятого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" состоится 13 сентября. Он пройдет на домашнем стадионе армейцев и начнется в 19:00 по московскому времени.