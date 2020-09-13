ЦСКА и "Спартак" сыграют в центральном матче седьмого тура

В воскресенье будут сыграны три встречи седьмого тура российской премьер-лиги. "Динамо" примет казанский "Рубин", в гости к "Краснодару" приедет волгоградский "Ротор". Но главный матч пройдет на столичной "ВЭБ-Арене", где сойдутся ЦСКА – "Спартак".

Встреча самых непримиримых соперников нашего футбола имеет и большое турнирное значение. В случае победы армейцев борьба в верхней части турнирной таблицы резко обострится. Если выиграет "Спартак", но красно-белые вернутся на первую строчку в таблице. Ничья двух московских клубов принесет больше выгоды "Зениту".

ЦСКА подошел к московскому дерби с некоторыми кадровыми потерями. К травмированным Ильзату Ахметову, Кириллу Набабкину, Алану Дзагоеву присоединились новобранец команды Кристиан Фукс и Игорь Дивеев. Двое последних – центральные защитники. Многое будет зависеть от игры лидера армейцев Николы Влашича, чьи голы решили судьбу последней встречи команд. В июне ЦСКА победил 2:0, и оба мяча в той игре забил хорватский легионер. Очень сильно провел старт чемпионата молодой полузащитник Константин Кучаев, признанный лучшим футболистом августа. Болельщики ждут первого гола аргентинца Адольфо Гайча.

Сыграет ли против армейцев новичок "Спартака" Александр Кокорин или снова пропусти встречу. Позади уже шесть туров, а Кокорина на поле никто не видел. Но во время паузы в чемпионате Александр тренировался в общей группе, поэтому есть основания рассчитывать на его дебют. Сможет ли "Спартак" сделать подарок своему тренеру Доменико Тедеско, которому накануне исполнилось 35 лет. Германский специалист был признан лучшим тренером августа. Но на дворе уже сентябрь. В прошлом сезоне спартаковцы под руководством Тедеско провели две встречи с ЦСКА. В Кубке страны красно-белые выиграли 3:2, но в матче второго круга РПЛ победу праздновали красно-синие – 2:0.

Судить матч, который начнется в 19.00, доверено Сергею Карасеву. Который считается одним из лучших наших арбитров. Но любая ошибка может нанести удар по репутации. И чем незаметней окажется на поле Карасев, тем выше будет качество его работы. То же самое можно сказать про бригаду VAR, которой руководит Евгений Турбин.