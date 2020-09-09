Дерби ЦСКА и "Спартака" рассудит Сергей Карасев

Российский футбольный союз огласил список судейских назначений на предстоящие матчи седьмого тура чемпионата России. На центральное противостояние ближайших выходных – дерби ЦСКА и "Спартака", главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Его помощниками на линии будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. на VAR назначен Евгений Турбин, его ассистентом будет Антон Аверьянов. Встреча состоится 13 сентября на столичном стадионе ВЭБ Арена. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что на всех матчах тура будет работать система видеоассистента.

Матч "Тамбов" – "Уфа" рассудит бригада во главе с Кириллом Левниковым, "Урал" и "Химки" сыграют при судействе Владимира Москалева, "Ахмат" – "Сочи" рассудит Виталий Мешков, на матче "Динамо" – "Рубин" будет работать Сергей Лапочкин, главным арбитром матча "Ротор" и "Краснодар" будет Михаил Вилков, Павел Кукуян назначен на матч "Зенита" и "Арсенала", а Владислав Безбородов получил назначение на встречу "Ростова" и "Локомотива".