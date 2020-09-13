Кокорин начнет дерби "Спартака" против ЦСКА на скамейке запасных

Главные тренеры столичных ЦСКА и "Спартака" Виктор Гончаренко и Доменико Тедеско соответственно объявили стартовые составы на предстоящее очное дерби, которое состоится в рамках 7 тура российской премьер-лиги. Новичок "красно-белых" Александр Кокорин оставлен в запасе.

В составе ЦСКА с первых минут на поле стадиона "ВЭБ Арена" выйдут Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Тикнизян, Щенников, Марадишвили, Обляков, Карпов, Кучаев, Влашич и Чалов. В запасе остались Тороп, Васин, Котин, Эджуке, Зайнутдинов, Сигурдссон, Бистрович, Гайч, Шкурин и Бийол.

С "Спартака" встречу в стартовом составе начнут следующие футболисты: Максименко, Маслов, Джикия, Айртон, Жиго, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе и Ларссон. Со скамейке запасных могут выйти на поле Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин и Соболев.

Напомним, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Накануне матча "Спартак" занимает вторую строчку таблицы РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА же с 10 баллами располагается на шестой позиции.