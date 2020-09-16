Кокорин впервые сыграет за "Спартак" в качестве игрока стартового состава

Российский нападающий "Спартака" Александр Кокорин впервые выйдет на поле в "красно-белой" футболке с первых минут. Это произойдет в матче элитного раунда Кубка России против столичной "Родины".

Накануне встречи главный тренер спартаковцев Доменико Тедеско огласил стартовый состав. С первых минут на поле выйдут Максименко, Маслов, Зобнин, Кутепов, Джикия, Айртон, Урунов, Бакаев, Крал, Соболев и Кокорин. На скамейке запасных остались Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон и Понсе.

"Родина" начнет игру в следующем составе: Сальников, Юдинцев, Волков, Катаев, Коротков, Ламанов, Филиппов, Шавель, Айрапетян, Еременко и Абдусаламов.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет на московском стадионе "Открытие Арена".

Кокорин ранее дебютировал за "Спартак". Это произошло в проигранном матче чемпионата России против ЦСКА (1:3). Тогда он вышел на поле со скамейки запасных.