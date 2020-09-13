Кокорин дебютировал, но не спас. "Спартак" проиграл ЦСКА в дерби

Победой ЦСКА завершился матч 7 тура российской премьер-лиги против столичного "Спартака". Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась с минимальным счетом 3:1 в пользу московских "армейцев".

Подопечные Доменико Тедеско забили первыми – быстрым голом на 11 минуте отличился едва оправившийся от травмы аргентинец Эсекьель Понсе. Однако спустя почти 20 минут на табло стадиона светились уже две единички – счет сравнял Хердур Магнуссен. До перерыва хозяева поля смогли выйти вперед, забив гол в раздевалку. Ворота спартаковцев поразил Никола Влашич.

Тедеско не устроил такой расклад и он бросил в бой также восстановившегося от повреждения скандального новичка Александра Кокорина. Однако сам 29-летний футболист отличиться не смог. Наоборот, сработала другая замена и другой новобранец. И уже в составе ЦСКА. На 64 минуте на поле вышел нигериец Чидера Эджуке, в добавленное время забил третий мяч "армейцев" и поставил точку в матче – 3:1.

Таким образом, ЦСКА по итогам семи туров набрал 13 очков и переместился с шестой строчки на четвертую. "Спартак" же с 14 баллами сохранил за собой вторую позицию.