Первый тайм дерби ЦСКА и "Спартака" завершился в пользу "армейцев"

На московском стадионе "ВЭБ Арена" завершился первый тайм матча 7 тура российской премьер-лиги по футболу между столичными ЦСКА и "Спартаком". Первые 45 минут остались за хозяевами поля – тайм завершился со счетом 2:1 в пользу "красно-синих".

Счет был открыт подопечными Доменико Тедеско: уже на 11 минуте ворота Игоря Акинфеева поразил Эсекьель Понсе. Однако до перерыва "армейцы" смогли не только восстановить равновесие, но и повести в счете – забитыми голами отличились Хердур Магнуссон (30-я минута) и Никола Влашич (45+1 минута).

В первую 45-минутку футболисты команды на двоих получили три желтые карточки. На первой минуте предупреждение получил "армеец" Вадим Карпов, у "Спартака" "горчичники" заработали Павел Маслов и Айртон.